Le commandement des Garde-frontières du Vietnam a organisé le 19 août à Ho Chi Minh-Ville une rencontre avec la presse pour présenter le programme d’échange amical frontalier Vietnam-Cambodge 2019. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un programme d’échange amical frontalier entre le Vietnam et le Cambodge au niveau de commandement aura lieu les 27 et 28 août dans la province vietnamienne d’An Giang (Sud).

Cet événement, placé sous la présidence du commandement des Garde-frontières du Vietnam, comprendra de riches activités afin de resserrer la solidarité et la coopération entre les localités frontalières des deux pays, tout en renforçant l’efficacité de la collaboration dans la défense frontalière. Il contribuera également à l’amélioration de la compréhension mutuelle entre Vietnamiens et Cambodgiens.

Selon le commandement des Garde-frontières du Vietnam, le programme comprendra des cérémonies de salut au drapeau et des patrouilles communes dans la zone de la borne 275 du poste frontalier international de Tinh Bien. Dans ce cadre, une maison culturelle de l’amitié frontalière Vietnam-Cambodge sera inaugurée dans le district de Tinh Bien. Un exercice de coopération dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue est également prévue…

Le point d’orgue du programme sera une table ronde où les dirigeants des forces de défense frontalière des deux pays se rencontreront pour discuter de la coopération bilatérale.

Diverses activités seront organisées du 22 au 25 août en marge du programme, dont des consultations médicales et distributions de médicaments gratuits en faveur d’un millier d’habitants d’An Giang (Vietnam) et des provinces cambodgiennes de Takeo et Kandal, des rencontres culturelles et sportives entre An Giang et Takeo, la remise de bourses d’études et de bœufs à des élèves et habitants vietnamiens et cambodgiens.-VNA