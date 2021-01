Hanoi, 25 janvier (VNA) - Le procès intenté par l’ancienne journaliste et militante française d’origine vietnamienne Trân Tô Nga contre 26 firmes chimiques ayant produit ou commercialisé l’agent orange pendant la guerre au Vietnam devrait se tenir le 25 janvier à Évry, au sud de Paris.

M. Lai Van Bien dans le district de Vu Thu de la province de Thai Binh s'occupe de ses deux fils affectés par l'agent orange. Photo: VNA

Lors d’une conférence de presse organisée le 21 janvier dernier, Trân Tô Nga a souligné que ce procès devait être la « dernière bataille de sa vie » et qu’elle était largement soutenue par les politiciens, les avocats, les organisations et le public. Marie Toussaint, co-fondatrice de Notre Affaire à Tous, également députée d’Europe Écologie-Les Verts, un parti politique écologiste français, a mis l’accent sur la justice sans conteste de ce combat.



« Son procès est un procès contre l’écocide, un procès contre les grandes firmes multinationales qui détruisent la planète et empoisonnent les populations… C’est un combat pour la justice et pour l’histoire, un procès pour savoir si la vie des humains et de la nature est supérieure ou non aux profits des multinationales qui agissent sur le territoire de notre planète, un procès pour dire quelles sont nos valeurs... Si elle gagne, ce sera un signe d’espoir pour les générations futures, un signe d’espoir pour tous les victimes actuelles et futures des guerres, notamment des guerres chimiques, un espoir pour les victimes des pesticides et évidemment des écocides. La légitimité de ce combat est de plus en plus reconnue au niveau international ».

Trân Tô Nga, une Viêt kiêu de France, née en 1942, est originaire de Soc Trang (Sud). Elle a été reporter de l'Agence d'Information de Libération - Thông tân xa giai phóng, un des deux organes prédécesseurs de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA en abréviation anglaise). Elle-même victime de ce produit toxique. Le procès intenté par Trân Tô Nga contre 26 firmes américaines productrices de produits toxiques, a débuté en juin 2014.

À côté de nombreux vétérans français, Trân Tô Nga a participé à de nombreuses activités philanthropiques pour soutenir les enfants démunis, construire des écoles dans des régions reculées. Elle est une véritable «passerelle d’amitié» entre le Vietnam et la France. Elle s’est vu décerner la Légion d’honneur par le gouvernement français.

Trân Tô Nga a consacré des années de sa vie à mener cette action en justice, une action qui pourrait être couronnée de succès.

De 1961 à 1971, l’armée américaine a déversé 80 millions de litres de défoliants au Vietnam, lesquels contenaient près de 400 kg de dioxine, un produit hautement toxique qui perturbe les fonctions hormonales, immunitaires et reproductives de l'organisme.

Selon l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA), le pays compte plus de 4,8 millions de personnes directement exposées au défoliant, dont 3 millions en subissent encore les séquelles. Des centaines de milliers d’entre eux sont décédés dans la douleur. D’autres continuent de combattre tant bien que mal leurs maladies, souvent incurables. De nombreux enfants sont nés malformés ou condamnés à une vie végétale…. - VNA