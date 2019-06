Conférence de presse sur la cérémonie de remise du Prix national de la qualité 2018 du Vietnam. Photo:vietnamnet

Hanoi (VNA) – La cérémonie de remise du Prix national de la qualité 2018 du Vietnam aura lieu le 23 juin à Hanoi. Elle sera retransmise en direct sur les chaînes de télévision vietnamienne (VTV1), Voice du Vietnam (VOV1).

Cette information a été annoncée lors d’une conférence de presse organisée le 18 juin à Hanoi par le ministère des Sciences et Technologies

Lors de cette cérémonie, 75 entreprises se verront décerner le Prix national de la qualité 2018, dont 22 le prix d'or.

La liste des lauréats a été approuvée par le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Parmi les lauréats du prix d'or figurent neuf grandes entreprises de production, que sont la société par actions d’import-export médical DOMESCO, la compagnie générale Viglacera, la société par actions de plastique et d’environnement vert An Phat, la SARL de commerce et de services Tan Hiep Phat, la société par actions de caoutchouc Dong Phu, la société par action de brasserie Thanh Hoa, la société par actions Traphaco, la SARL d’industrie KCP Vietnam, la société par actions Vedan Vietnam.

Le prix d'or sera également remis à huit petites et moyennes entreprises de production et cinq PME de services.

Les autres lauréats du Prix national de la qualité 2018 comprennent 20 grandes entreprises de production, 21 PME de production, une grande société de services et 11 PME de services.

Le Prix national de la qualité est l’unique distinction de l’État en matière de qualité. Ce prix fait également partie du système des Prix de qualité d’Asie-Pacifique. Il récompense les organisations et entreprises vietnamiennes brillantes en termes de qualité des produits et services, de compétitivité, d’efficacité des activités, d’intégration à l’économie régionale et mondiale, et de contribution à la communauté et à la société.

Après 23 ans d’organisation, près de 2.000 entreprises ont été primées, dont 240 par le prix d’or. -VNA