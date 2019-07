Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le prix Golf Saigontourist 2019 s’est déroulé récemment au terrain de golf de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville. Cette activité, lancée par Saigontourist, vise à collecter des fonds pour des bourses d’études.

Le prix Golf Saigontourist contribue aux activités philanthropiques de Saigontourist. Photo:CVN/VNA



Cette année, grâce au prix Golf de Saigontourist, 500 bourses d’études d’une valeur réunie de 600 millions de dôngs ont été remises à des élèves en difficulté ayant obtenu de bons résultats des districts de Cang Long (province de Trà Vinh), Thanh Phu (Bên Tre), Cân Giuôc (Long An), dans le delta du Mékong, et de la commune de Thanh Phu, district de Cân Gio de Hô Chi Minh-Ville.



Le prix Golf Saigontourist 2019 a vu la participation de 160 golfeurs venus de différentes villes et provinces du pays. Ce tournoi est parrainé par la société Palm Gold, les groupes IPPG, TTC Hospitality, l’hôtel Caravelle, entre autres, avec de nombreux prix, des cadeaux, des centaines de vouchers pour des services, de la nourriture, des tours offerts et de nombreux billets d’avion aller-retour internationaux comme nationaux accordés par Vietnam Airlines et Jetstar Pacific.



Selon la direction de Saigontourist, ce prix fait partie des programmes qui contribuent fortement à valoriser sa marque, à développer sa culture entrepreneuriale, à présenter des produits, services de ses unités membres, tout en réalisant des activités de bénévolat en faveur de la communauté, sans compter de nombreux cadeaux et promotions offerts tout l’été, jusqu’au 30 septembre. -CVN/VNA