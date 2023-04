La directrice générale de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Vu Viêt Trang (gauche), remet le prix "Réalisation sportive de l'année". Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le prix Cống hiến 2023 (Contributions) du journal Thể thao & Văn hoá (Sports & Culture) de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a été lancé le 30 mars à Hô Chi Minh-Ville.

Cette année, 12 catégories étaient en lice parmi lesquelles neuf comprenaient des récompenses, à savoir : "Programme de l'année", "Album de l'année", "Producteur de l'année", "Musicien de l'année", "Chanson de l'année", "Clip vidéo de l'année", "Nouvel artiste de l'année", "Chanteur de l'année" et "Chanteuse de l'année".

Trois nouveaux prix ont notamment été étendus au domaine du sport, dont : "Personnalité sportive de l'année", "Réalisation sportive de l'année" et "Jeune sportif de l'année".

Cette année, pour la première fois, le comité d'organisation a appliqué le système de vote Bvote pour recueillir les opinions du public dans ces cinq catégories : "Chanson de l'année", "Clip vidéo de l'année", "Nouvel artiste de l'année", "Chanteur de l'année" et "Chanteuse de l'année".

Ainsi, dans ces catégories, les votes du public ont compté pour 50% du résultat final. Les 50% restants ont été votés par les journalistes et les catégories restantes ont été votées par le conseil de presse.

Hoàng Thuy Linh rafle trois prix importants

Avec le plus grand nombre de votes, le clip "Gieo Que", composé par Khac Hung et interprété par les deux chanteurs Hoàng Thùy Linh et Den, ont reçu le prix du "Clip vidéo de l'année".

La chanteuse Hoàng Thùy Linh rafle trois prix importants. Photo : Minh Thu/CVN

Les cinq meilleurs nominés pour "Album de l'année" sont : Citopia (Pung Khanh Linh), Cong (Toc Tiên), Link (Hoàng Thùy Linh), Make it together (Dinh Manh Ninh) et Môt van nam (Vu). Ce prix a été décerné à la chanteuse Hoàng Thuy Linh.

"Nos frères et sœurs seniors nous ont ouvert la voie pour continuer. J'espère que nous continuerons à avoir un environnement propice pour créer ensemble de bonnes choses, tout comme le nom +Link+ (connexion) l’indique", a déclaré Hoàng Thùy Linh.

L'un des deux prix phares de cette compétition de 2023 comprenait "Chanteuse de l'année", également remporté par la chanteuse Hoàng Thùy Linh ainsi que "Chanteur de l'année", décerné au chanteur Tùng Duong.

Le live show "Tri Âm" de la chanteuse My Tâm a reçu le prix du "Programme de l'année".

MONO a pour sa part remporté le prix "Nouvel artiste de l'année".

Le prix "Musicien de l'année" a quant à lui été décerné à Khac Hung. Le musicien a déclaré qu'il se sentait chanceux et honoré de recevoir ce prix.

La chanson "Bên trên tâng lâu", composée et le prix "Producteur de l'année" a été décerné à l'équipe DTAP.

Dans le domaine du sport, le prix "Réalisation sportive de l'année" a été décerné à l'équipe féminine vietnamienne de football qui a remporté pour la première fois le droit à assister à la finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA World Cup 2023, "Le jeune sportif de l'année" a pour sa part été décerné à l'athlète Khuât Van Khang (football) et le titre de "Personnalité sportive de l'année" est revenu à l'athlète Nguyên Thi Oanh (athlétisme).

Lancé en 2005, le prix "Cống hiến" est une sorte de "Grammy" à la sauce vietnamienne. En près de deux décennies de développement, le comité d'organisation a ajusté le nombre de catégories, le nombre de journalistes participant au vote, ou certaines autres réglementations pour répondre aux besoins du public. Le prix a conservé son prestige et sa qualité et s'est fortement adapté aux nouveaux développements de la scène musicale nationale.

Cette année, le comité d'organisation a décidé d'élargir la portée et la taille du prix et d'améliorer la méthode de vote. Il a appliqué pour la première fois le système de vote Bvote pour recueillir les opinions du public, dans un souci de plus d'objectivité. -CVN/VNA