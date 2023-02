Printemps coloré au sommet de la montagne de Ba Den, dans la province de Tay Ninh

En venant à la montagne Ba Den, province de Tay Ninh (Sud) à l'occasion du Têt 2023, les touristes seront plongés dans un monde enchanteur avec plus de 30 espèces de fleurs et plus de 400.000 d'arbres.