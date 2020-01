Des plats traditionnels du Têt vietnamien. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Dans le cadre du programme “Printemps au pays natal 2020”, un Festival de cuisine vietnamienne a été organisé le 18 à Hanoï, réunissant des milliers de Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l’étranger).

Lors du festival, les Viêt kiêu ont eu l’occasion de déguster des plats traditionnels du Têt (Nouvel An lunaire) tels que le "banh chung" (gâteau carré de riz gluant farci de viande et de haricots verts), le “banh cuon” (rouleau de riz cuit à la vapeur), le “gio” (pâté de porc), le “canh moc” (soupe de viande de porc pilée), le “canh mang” (soupe jeune pousse de bambou), le “hanh muoi” (oignons salés fermentés),...

Ayant pour but d’approfondir la solidarité entre les Vietnamiens dans le monde entier, le programme "Printemps au pays natal" réservé aux Viêt kiêu organisé annellement par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger (relevant du ministère des Affaires étrangères) et des unités concernées devient un événement important attirant la participation de nombreux Viêt kiêu de quatre coins du monde et est très attendu par la communauté des Vietnamiens à l’étranger à l’occasion du Têt et du printemps. -VNA