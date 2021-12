Hanoï (VNA) - La Banque centrale américaine a officiellement annoncé le 15 décembre sa politique de resserrement monétaire. Cinq effets principaux sont cités en ce qui concerne l’économie et le marché financier.



La Banque centrale américaine (Fed) table sur une inflation plus forte que prévu en 2021 et 2022, et a, pour l’endiguer, annoncé le 15 décembre qu’elle cesserait plus tôt qu’anticipé ses mesures de soutien à l’économie, ouvrant la voie à trois relèvements de ses taux directeurs en 2022.

La hausse de la valeur du dollar va engendrer la dévaluation de la monnaie nationale de certains pays, surtout des pays émergeants. Photo : CTV/CVN



L’inflation aux États-Unis devrait être de 5,3% en 2021 et 2,6% en 2022, a estimé la Fed. Pour contrer cette escalade des prix, la puissante institution envisage de cesser ses achats d’actifs dès mars, avec trois mois d’avance sur le calendrier initial.



Le ralentissement progressif des achats d’actifs, débuté en novembre, devait en effet, initialement, se terminer en juin. Cela lui permettra ensuite de relever ses taux directeurs, maintenus la semaine dernière dans la fourchette de 0 à 0,25 % dans laquelle ils avaient été abaissés en mars 2020, face à la propagation de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. Les responsables du Comité monétaire de la Fed sont, pour la première fois, unanimes sur la nécessité de relever les taux dès 2022. La Banque centrale a cependant prévenu qu’elle maintiendrait ses taux bas jusqu’à ce que le marché de l’emploi retrouve un niveau correspondant au plein emploi.



Cinq effets principaux



Pour l’économie et le marché financier du monde en général et du Vietnam en particulier, il y aura en 2022 au moins 5 effets principaux : sur le dollar, sur le taux de change, sur le marché boursier, sur l’afflux des investissements étrangers, et sur le paiement des dettes étrangères en dollar américain, a estimé le Docteur Cân Van Luc, expert en chef de la Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV).



En premier lieu, la hausse de la valeur du dollar va engendrer la dévaluation de la monnaie nationale de certains pays, surtout des pays émergeants. D’où la décision de la hausse du taux d’intérêt de la part de la banque centrale de ces pays.



En deuxième lieu, le marché boursier du monde entier verra une hausse légère des points, provoquée par les belles perspectives de l’économie américaine.



En troisième lieu, le taux de change entre le dông vietnamien et le dollar américain va légèrement augmenter, grâce à la tendance de reprise de l’économie du Vietnam, avec une croissance estimée à 2% en 2021 et l’inflation à 2% en 2021.



En quatrième lieu, la hausse du taux de change du dollar chargera le fardeau de paiement des dettes étrangères des pays, dont le Vietnam. Pour le Vietnam, heureusement, les effets ne seront pas importants parce que le pays a réduit de plus en plus son endettement vis-à-vis de l’étranger. Les dettes étrangères ont en effet été ramenées à 38,8% du Produit intérieur brut, contre 42% sur la période 2010-2019.



Enfin, c’est la prévision du retrait des fonds des marchés émergeants à destination du marché américain, comme il s’est produit en 2013. Pour le Vietnam, ce phénomène devrait aussi n’avoir que de modestes conséquences parce que l’économie nationale se relance et que le marché boursier reste un canal d’investissement intéressant. -AFP/CVN/VNA