Photo d'illustration: vietnamnet.vn

Hanoï (VNA) - Comme l'OMS a intégré le sous-variant EG.5 d’Omicron à sa liste des variants de la COVID-19 en circulation et sous surveillance, le ministère de la Santé a envoyé un document officiel aux Comités populaires de niveau provincial sur la prévention et le contrôle proactifs de l’épidémie.



Le ministère de la Santé leur a demandé de continuer de suivre strictement les directives du gouvernement et du Premier ministre, la résolution n° 38/NQ-CP du 17 mars 2022 du gouvernement et les instructions du ministère de la Santé concernant la prévention et le contrôle du COVID-19 et d'autres maladies infectieuses.



Il leur est également nécessaire de continuer de promouvoir la surveillance, la détection précoce et le traitement rapide des cas et des épidémies, de mettre en œuvre efficacement le programme élargi de vaccination en 2023 et la vaccination contre le COVID-19, d’assurer la disponibilité des médicaments, du matériel et du personnel...



Les gens sont appelés à continuer à prendre des mesures préventives telles que le port du masque dans les zones à haut risque, la vaccination... -VNA