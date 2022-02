La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors d’un point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, donnant des informations sur le travail de protection des citoyens en Ukraine, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a déclaré que le ministère des Affaires étrangères avait dirigé l'ambassade du Vietnam en Ukraine pour suivre de près la situation, se coordonner étroitement avec les autorités locales, rester en contact avec les communautés et les associations des Vietnamiens et annoncer la hotline de protection des citoyens pour les aider rapidement en cas de besoin.

L'ambassadeur du Vietnam en Ukraine s’est rendu à nombreux endroits où vivent des Vietnamiens. Jusqu'à présent, leur vie en Ukraine n’est pas grandement perturbée, selon la porte-parole.

Concernant un stagiaire vietnamien maltraité au Japon, Le Thi Thu Hang a annoncé qu’après avoir été informée, l'ambassade du Vietnam au Japon avait travaillé avec les autorités japonaises pour vérifier les informations, demandé une enquête rapide et des éclaircissements sur l'affaire ainsi qu'une visite au citoyen en détresse. Actuellement, la santé physique et mentale de cette personne est stable.



Le 25 janvier, le ministre japonais de la Justice a ordonné au Département dédié à l’immigration d'enquêter rapidement et de traiter avec rigueur les personnes impliquées, et a demandé aux entreprises d'accueil de prendre des mesures correctives, d'améliorer l'accompagnement et la protection des stagiaires.



Actuellement, les autorités japonaises ont cessé d'organiser des stages techniques pour les étrangers dans l'entreprise où l'affaire s'est produite. Cette entreprise a également reconnu son erreur et s'est engagée à indemniser le stagiaire.



Les stagiaires vietnamiens restants de cette entreprise ont été transférés à la résidence du syndicat pour s'installer et peuvent être transférés vers d'autres lieux de travail.

"Le ministère des Affaires étrangères a ordonné à l'ambassade du Vietnam au Japon de continuer à suivre de près l'affaire et d'être prête à prendre des mesures pour protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens", a conclu la porte-parole Le Thi Thu Hang. -VNA