Hanoi (VNA) - Certains chiffres, dit-on, portent bonheur…

Photo: danviet.vn

À Lak, qui est un district de la province de Dak Lak, c’est le chiffre 5. Pourquoi le 5? Tout simplement parce que c’est le numéro de la résolution que le comité du Parti du district a adopté, une résolution qui porte sur la restructuration agricole et l’éradication de la pauvreté et qui permet aux habitants de cette localité des Hauts plateaux d’envisager l’avenir avec sérénité.

Sur place, tout le monde est mobilisé. Rarement résolution n’aura été mise en œuvre avec tant de résolution… Si les habitants de Lak ne ménagent pas leur peine, ils ménagent en revanche leur budget: plutôt que de puiser dedans, ils préfèrent organiser des collectes pour financer l’effort de guerre… L’argent ainsi collecté sert surtout à acheter de jeunes arbustes, qui sont ensuite répartis entre les foyers les plus démunis: à charge pour ces derniers de faire prospérer les plants.

Et ça marche! Les collines dénudées de Lak sont en train de se recouvrir d’une végétation luxuriante, et les brûlis de se transformer en des vergers opulents. Y Jony Bya, un agriculteur de la commune de Buôn Triêt, est tout à son bonheur de voir croître ses nouveaux jacquiers...

«Ces arbres fruitiers qui m’ont été offerts par les autorités locales m’ont permis d’opérer ma propre restructuration, et pour l’instant, je m’en sors plutôt pas mal», nous dit-il.

Y Gham Triêt, qui est quant à lui un agriculteur de la commune d’Yang Tao, est lui aussi très heureux d’avoir reçu de jeunes arbustes. Mais il l’est tout autant de recevoir régulièrement des conseils d’experts en fruiticulture.

«Ces arbustes ont été une vraie bénédiction, pour moi. Maintenant, je récolte les fruits, au sens propre comme au sens figuré!», nous confie-t-il.

À Yang Tao, 7.000 arbustes, à savoir des jacquiers, des cocotiers et des pommiers cannelle, ont ainsi été distribués à 1.473 foyers défavorisés. Mais si l’on en juge par les propos de Nguyên Van Huyên, le secrétaire du comité du Parti communal, ce n’est qu’un début…

«Il a été demandé aux agriculteurs d’aménager leurs exploitations et de se restructurer, aussi bien au niveau des cultures qu’à celui des élevages. C’est en tout cas ce qui est préconisé par cette fameuse résolution 5, qui prévoit aussi que les entreprises et les membres du Parti collectent de l’argent», nous explique-t-il.

Photo: easup.daklak.gov.vn

Avec un taux de foyers pauvres de plus de 27%, Lak est aujourd’hui l’un des deux districts les plus démunis de la province de Dak Lak. Mais cette résolution 5 pourrait bien changer la donne, et rapidement. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: depuis le début de l’année, 100.000 arbustes, d’une valeur à l’achat de plus de 2 milliards de dôngs (75.550 euros) ont été distribués à 10.000 foyers, qui ont ainsi pu exploiter 200 hectares.

Pour Vo Ngoc Tuyên, secrétaire du comité du Parti pour le district de Lak, la pertinence de la résolution 5 n’est d’ores et déjà plus à démontrer.

«Le bien fondé et l’efficacité de cette résolution ne font plus débat, je pense, d’autant que jusqu’à présent, nous n’avons pas eu à puiser dans notre budget pour la mettre en œuvre… Et puis elle démontre bien, cette résolution, à quel point le Parti et l’État sont attentifs au bien-être des minorités», nous fait-il observer.

La pauvreté n’est pas une fatalité, pas plus à Lak qu’ailleurs. À Lak, en tout cas, les autorités locales semblent… résolues à faire un grand bond en avant pour entrer de plain pied dans le 21e siècle.

Presto, risoluto, energico, dirait-on en musique… Rapide, résolu et énergique… - VOV/VNA