Article sur le journal « La Voce d'Italia ». Photo: VNA



Rome (VNA) - Les 27 et 28 juillet, de nombreux grands journaux italiens ont continué à publier des articles sur la visite d'État du président vietnamien Vo Van Thuong en Italie.



Dans son article, le journal « La Voce d'Italia » a souligné la déclaration du président Sergio Mattarella lors de sa rencontre avec son homologue vietnamien Vo Van Thuong, selon laquelle la coopération entre les deux pays n'est pas seulement politique, économique et culturelle, mais il s’agit aussi de la coopération et de la solidarité. En outre, selon l'article, l’un des points principaux de la rencontre entre le président Vo Van Thuong et la Première ministre Giorgia Meloni était de relancer une coopération étroite.