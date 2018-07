La baie de Ha Long. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - La baie de Ha Long, l’une des destinations touristiques les plus populaires du Vietnam, figure à la 14ème place du classement de l’UNESCO.

Selon News Week, la baie de Ha Long, située dans le golfe du Tonkin, couvre environ 1.600 îles et îlots, créant un paysage magnifique avec des falaises calcaires.

La liste des patrimoines de l’UNESCO continue de croître, avec comme derniers sites reconnus les montagnes Barberton Makhonjwa en Afrique du Sud et Fanjingshan en Chine.

Depuis la reconnaissance du premier patrimoine, cette liste de l’UNESCO est passée à plus de 1.000 sites.

L’Italie abrite le plus grand nombre de patrimoines naturels mondiaux (54). Suivent la Chine (53) et l’Espagne (47).

Le titre "Patrimoine mondial de l’UNESCO" a pour mission de sensibiliser la population nationale et la communauté internationale à la protection et à la conservation des précieux patrimoines, naturels et culturels, du monde.

La baie de Ha Long a été reconnue par l’UNESCO patrimoine mondial en 1994 pour ses valeurs paysagères, et en 2000 pour ses valeurs géologiques et géo-morphologiques. En 2011, l'organisation suisse New Open World l’a élue parmi les sept nouvelles Merveilles naturelles du monde. -VNA