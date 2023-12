Préserver l'identité, la créativité et le développement des figurines en pâte de riz gluant de Hanoï

Le "to he" (figurines en pâte de riz gluant) est un type de jouet folklorique destiné aux enfants vietnamiens. Aujourd'hui, la fabrication des "to he" demeure un trait culturel populaire dans les campagnes du Vietnam, notamment dans le Nord.