L’Organisation des records d’Asie vient de reconnaître neuf records supplémentaires pour des plats, spécialités culinaires du Vietnam. Photo:Internet Hanoï (VNA) - Des experts ont souligné, lors d’un colloque tenu le 12 avril à Ho Chi Minh-Ville, la nécessité de préserver et de valoriser la gastronomie vietnamienne pour en faire des ressources au service du tourisme.

En avril, l’Organisation des records d’Asie a déclaré avoir reconnu neuf records supplémentaires pour des plats, spécialités culinaires nommés par l’Organisation des records du Vietnam (VietKings), portant à 50 le nombre de records établis par le Vietnam dans le domaine gastronomique.

Xoi chien phong (riz gluant frit) de Dong Nai. Photo:Petrotimes

Ces plats et spécialités culinaires sont en provenance de la ville de Can Tho et des provinces de Dong Nai, Hau Giang, Bac Ninh, Binh Thuan, Lam Dong et An Giang. La cérémonie de remise des certificats de record aura lieu en juin à Ho Chi Minh-Ville.

Un représentant de la VietKings a déclaré que son organisation continuera à découvrir et de promouvoir les plats et spécialités culinaires de toutes les 63 villes et provinces du pays. VietKings continuera à coopérer avec l’Union mondiale des records (WorldKings) dans la vulgarisation des valeurs gastronomiques du Vietnam.

Com tam (riz brisé) de Long Xuyen (An Giang). Photo:Internet

La directrice adjointe du Centre de conservation, de recherche et de développement de la cuisine du Vietnam (CRDC), Bui Thi Suong a proposé d’améliorer la conscience des habitants locaux en matière de préservation et de valorisation de la gastronomie locale. -VNA