Cérémonie de présentation de la série de livres d'histoire électroniques « Le Vietnam à l’ère Hô Chi Minh - Chroniques télévisées ». Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) – Une série de livres d'histoire électroniques inspirée du grand documentaire « Le Vietnam à l’ère Hô Chi Minh - Chroniques télévisées » a été présentée le 10 août à Hanoï.

La cérémonie de présentation a eu lieu en présence de Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV); de Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti, chef de la Commission de sensibilisation et d'éducation du CC du Parti.

Réalisée par le Studio du film documentaire et du cinéma du journal Nhân Dân, cette série de livres, composée de 90 volumes correspondant à 90 épisodes du film documentaire, reflète de manière systématique, complète et approfondie le processus de développement de la révolution vietnamienne, notamment l'ère Hô Chi Minh, a déclaré Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du Journal Nhân Dân, chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d'éducation du CC du Parti, président de l’Association des journalistes du Vietnam.



Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân, chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d'éducation du CC du Parti, président de l’Association des journalistes du Vietnam. Photo: nhandan.vn

Avec une structure cohérente, de riches informations, des images et des clips attrayants, la série peut être utilisée comme une référence utile pour le grand public. Elle est publiée à l'adresse http://bienniensuvietnam.vn/

Le film documentaire « Le Vietnam à l'ère Hô Chi Minh – Chroniques télévisées » a eu l'honneur de recevoir le prix spécial du concours journalistique national sur l’édification du Parti « Faucille et marteau d’or de 2020 » et le prix spécial du concours national de presse de 2020. -VNA