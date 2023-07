Le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, a effectué les 20 et 21 juillet une visite officielle au Vietnam.

L'ambassadeur d'Italie, Antonio Alessandro, a affirmé l'importance particulière de cette visite à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie (23 mars 1973-2023) et du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique (21 janvier 2013-2023).

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a assisté samedi sir 22 juillet à un programme artistique en hommage aux martyrs et aux révolutionnaires au vestige historique national spécial du carrefour de Dông Lôc dans la province de Hà Tinh (Centre).

Photos et gros titres à la une, la presse malaisienne a mis en lumière, les 22 et 23 juillet, la visite officielle au Vietnam du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse.