Hanoi (VNA) - Le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme a présenté le logo officiel de l’Année de l’ASEAN 2020. L’œuvre de Pham Ngoc Thuong, originaire de la province de Long An (Sud) a été choisie.

Le logo officiel de l'ASEAN 2020. Photo: VNA



Ce logo s'inspire de la fleur nationale du Vietnam - Lotus, symbolisant la croissance durable, la connectivité et l’intégration pour la prospérité commune. L’image de trois pétales multicolores représente trois piliers de la Communauté de l’ASEAN. Ces pétales sont disposés dans une même direction, symbolisant la cohésion de l’ASEAN.

Les couleurs du logo sont harmonieuses : Le jaune exprime la prospérité, l'optimisme et la joie. Le rouge montre le dynamisme, l'énergie et la détermination. Le vert est la paix, l’intelligence et la foi.

Le logo de l’Année de l’ASEAN 2020 représente le thème "Cohésif et réactif". En 2020, le Vietnam souhaite renforcer la cohésion durable du bloc par la consolidation de la solidarité et de l’unité, maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, favoriser la connectivité régionale, intensifier les valeurs et les identités de la Communauté de l’ASEAN et améliorer l’efficacité de l’appareil de l’ASEAN.

Lancé en avril 2019, le concours du désign de logo de l’Année de l’ASEAN 2020 a reçu 167 œuvres candidates de 61 auteurs de 13 villes et provinces de l'ensemble du pays.

Le Vietnam a réceptionné officiellement la présidence de l'ASEAN 2020 à Bangkok, en Thaïlande, le 4 novembre 2019. Ayant pour thème "Cohesive and Responsive » (Cohésif et Réactif) de l'ASEAN 2020, le Vietnam organisera plus de 300 activités, en particulier le 36e Sommet de l'ASEAN en avril prochain, le 37e Sommet de l'ASEAN et les réunions connexes en novembre prochain. -VNA