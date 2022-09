Parc industriel Diem Thuy (Thai Nguyen). Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 21 septembre, la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et le Programme des Nations Unies pour le Développement au Vietnam (PNUD) ont présenté conjointement l'Indice d'intégrité des affaires du Vietnam (VBII - Vietnam Business Integrity Index).



C'est un outil pour évaluer, noter et classer les entreprises en utilisant des indicateurs et des sous-indicateurs pour mesurer les différents aspects, facettes et dimensions de l'intégrité commerciale d'une entreprise.



L'indice aidera les entreprises à disposer d'un système d'intégrité des affaires efficace. Elles peuvent utiliser l'indice pour faire une auto-évaluation de l'intégrité de l'entreprise et comme outil d'amélioration continue.



L'intégrité d'une entreprise peut être mesurée à l'aide d'indicateurs qui mesurent, entre autres, les engagements d'intégrité; l'existence et la qualité du Code de Conduite; la qualité des programmes de conformité; une bonne gouvernance pour un bon contrôle.



Selon le Représentant résident adjoint du PNUD au Vietnam, Patrick Haverman, le VBII est un outil qui, s'il est utilisé par les entreprises de manière honnête et transparente, contribuera à améliorer la position et la marque du pays.



De son côté, le vice-président de la VCCI, Nguyen Quang Vinh, a souligné que l’indice était une nouvelle étape pour rapprocher les entreprises vietnamiennes des normes internationales de transparence et d'intégrité.-VNA