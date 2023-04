Défilé de "ao dai".

Londres (VNA) - Un programme de présentation de la culture vietnamienne s'est tenu le 23 avril dans la ville de Birmingham, à l’occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.



Cet événement a vu la participation d’environ 150 étudiants vietnamiens et d’autres pays, ainsi que de Vietnamiens vivant à Birmingham.



Organisé par des étudiants vietnamiens, le programme était inscrit dans le cadre des Journées vietnamiennes au Royaume-Uni du 28 mars au 27 avril. Il comprenait diverses activités dont une exposition de photos sur les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni, des spectacles artistiques, des jeux folkloriques, un défilé de « ao dai » (tunique traditionnelle vietnamienne).



Selon l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, dans le cadre des Journées vietnamiennes au Royaume-Uni en avril, de nombreuses activités sont prévues dans la ville de Birmingham, dont une rencontre entre l’ambassadeur vietnamien et le maire de Birmingham et un séminaire sur le commerce entre les deux pays. -VNA