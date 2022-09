L’événement "Discover the American Taste" (Découvrez le goût américain) a été ouvert le 20 septembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo : Tân Dat/CVN

Hanoï (VNA) - L'événement fait partie de la campagne "United Tastes" lancée par le FAS/USDA en 2021. Il s'agit d'une initiative marketing conçue pour le marché vietnamien afin de promouvoir des denrées américaines, mais aussi de se connecter et de transmettre des informations sur la culture culinaire unique des Américains aux consommateurs vietnamiens.



Pour être plus précis, d'ici au 28 septembre prochain, le programme "Discover the American Taste" (Découvrez le goût américain) présentera plus de 140 produits alimentaires, tels que : légumes, fruits, bœuf, poulet, fruits de mer, conserves, sauces, whisky, vins et boissons non-alcoolisées. Ces produits seront présentés dans les 12 MM Mega Market présents dans de nombreuses provinces et villes du pays, par de grandes marques américaines. Les consommateurs vietnamiens pourront également participer à diverses activités promotionnelles, recevoir des cadeaux, déguster des plats délicieux des États-Unis et apprendre à cuisiner des plats alléchants au MM An Phu en fin de semaine.



S’exprimant à la cérémonie d'ouverture de cet événement, l’attaché supérieur de l’agriculture du consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, a fait savoir que la nourriture et les boissons des États-Unis deviennent de plus en plus populaires auprès des Vietnamiens en raison de leur haute qualité, de leur sécurité, de leur commodité et de leur variété. Aujourd'hui, les consommateurs vietnamiens peuvent facilement trouver une grande variété d'aliments et de boissons américains vendus dans les chaînes de vente au détail modernes, particulièrement dans les MM Mega Market.



Pour sa part, le directeur général exécutif de MM, Bruno Jousselin, a déclaré : "Après 27 ans d'établissement de relations bilatérales, les États-Unis et le Vietnam sont devenus des partenaires fiables, actifs et stratégiques globaux. Les secteurs agricoles des deux pays ont mis en œuvre de nombreuses activités de coopération efficaces. La campagne "United Tastes" fait partie de cette coopération. La promotion des activités commerciales et la présentation sur la culture et la cuisine de ces deux pays contribue non seulement à resserrer et approfondir la relation économique mais aussi l'aspect socioculturel. En outre, la tendance de consommation des Vietnamiens est de plus en plus attentive à l'hygiène et à la sécurité alimentaire et ils recherchent des produits sains dans des supermarchés prestigieux. En tant qu'entreprise de vente au détail de premier plan dans l'industrie alimentaire, MM apprécie hautement cette combinaison et s'engage à faire des efforts pour promouvoir les opportunités de coopération entre MM et les entreprises américaines afin de rapprocher davantage les consommateurs vietnamiens d'aliments de qualité".



Le programme "Discover the American Taste" (Découvrez le goût américain) mobilise huit associations américaines de promotion du commerce agricole ayant pour objectif de promouvoir l'image et la qualité des produits agricoles, des aliments et des boissons des États-Unis sur le marché vietnamien.-CVN/VNA