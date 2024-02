Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Près de 9.000 unités de sang ont été collectées dans tout le pays lors de la Fête du Printemps rouge (Xuân Hông), l’un des plus grands événements annuels de don de sang au Vietnam, qui a eu lieu du 18 au 25 février, a rapporté l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine.

Cet événement, organisé conjointement par l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine et l'Association des jeunes de Hanoï pour le don de sang, vise à résoudre la pénurie de sang après le Têt (Nouvel An lunaire).

Cette fête a bénéficié d'importantes contributions d'organisations bénévoles, dont que l'Association des jeunes recruteurs de donneurs de sang de Hanoï, qui a collecté 75% du total, soit 6.640 unités.

Depuis son lancement en 2008, l'événement a attiré des centaines de milliers de donneurs de sang et collecté plus de 121.000 unités de sang.

De 2008 à 2023, avec 16 éditions, la Fête du Printemps rouge a attiré des centaines de milliers de donneurs de sang. Hanoï, elle seule, a reçu plus de 110.000 unités de sang.



Actuellement, la Fête du Printemps rouge est présente dans toutes les provinces et grandes villes du pays. Elle est choisie comme premier programme de don de sang de l’année.

Cette campagne joue un rôle crucial en garantissant un approvisionnement stable en sang pour ceux qui en ont besoin tout en sensibilisant le public à l'importance du don de sang. -VNA