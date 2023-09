New Delhi (VNA) – Près de 50 entreprises vietnamiennes ont participé les 22 et 23 septembre à un programme de promotion commerciale et de mise en relation d’entreprises dans le cadre du Salon international du commerce de l’Uttar Pradesh (UPITS), organisé pour la première fois par l’administration de l’Uttar Pradesh.

Des visiteurs au stand des entreprises vietnamiennes au Salon international du commerce de l'Uttar Pradesh. Photo: VNA

La délégation vietnamienne représentait plus de 10% des invités internationaux invités par l’administration de l’Uttar Pradesh à l’UPITS, organisée en coordination avec la Fédération des organisations indiennes d’exportation (FIEO).Avec le soutien de l’Office du commerce du Vietnam en Inde, la délégation a participé à des événements de jumelage d’entreprises et à des forums de promotion des exportations organisés par la FIEO.S’adressant à un forum, le directeur général de la FIEO, Ajay Sahai, a déclaré qu’en construisant un écosystème d’exportation, l’Uttar Pradesh deviendra une plaque tournante des exportations de l’Inde et apportera d’énormes contributions au produit intérieur brut du pays.Pendant ce temps, le directeur général adjoint de la FIEO, Ashish Jain, a souligné le rôle croissant de l’Inde sur le marché mondial et les stratégies de marketing visant à promouvoir la stature du pays dans un contexte d’incertitudes mondiales, d’inflation élevée et de baisse de la demande de consommation.L’UPITS, qui se déroulera au India Expo Mart dans le Grand Noida du 21 au 25 septembre, attire plus de 15.000 acheteurs et 50.000 visiteurs. Elle vise à présenter les petites entreprises et les produits fabriqués dans l’Uttar Pradesh. – VNA