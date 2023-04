Hanoï, 7 avril (VNA) - Quelque 485.000 ménages pauvres et quasi-pauvres ont eu accès à des prêts de la Banque vietnamienne pour les politiques sociales (VBSP), d'une valeur totale d'environ 21,86 billions de dongs (932,17 millions de dollars) au cours des trois premiers mois de cette année.

Photo d'illustration : VNA

La banque a déclaré qu'au 31 mars 2023, son encours total de prêts atteignait 291,75 billions de dongs, en hausse de 8,4 billions de dongs par rapport à 2022, bénéficiant à plus de 6,58 millions de ménages et de bénéficiaires de la politique sociale.Les prêts ont permis de créer des emplois pour plus de 129 000 ouvriers, dont 1 917 travailleurs invités, et ont apporté un soutien à plus de 17.000 étudiants en difficulté. Ils ont également été utilisés pour construire plus de 352.000 installations d'eau et d'assainissement dans les zones rurales et des milliers de maisons.Selon la banque, en mars 2023, les localités ont affecté plus de 34,2 billions de dongs de ses budgets à des prêts aux pauvres et à d'autres bénéficiaires de la politique sociale.Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, et les provinces de Binh Duong et Ba Ria-Vung Tau ont été parmi les localités qui ont connu les taux de déboursement de capital les plus élevés.- VNA