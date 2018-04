Photo: thoibaotaichinhvietnam

Hanoi (VNA) - Le chiffre d’affaires à l’import-export du Vietnam lors des quatre premiers mois est estimé à 144,13 milliards de dollars, soit une hausse de 14,4% sur un an, dont 73,76 milliards de dollars d’exportations (+19%), selon le Département général de douanes.

Groupes de produits ayant enregistré une forte croissance: téléphones et accessoires avec 16,59 milliards de dollars (+36,8%); textile-habillement, 8,6 milliards (+15,7%); ordinateurs, produits électroniques et composants, 8,33 milliards (+10,83%); produits aquatiques, 2,41 milliards (+13%)…

Quand aux produits importés en mars, il s’agit principalement d’ordinateurs, de produits électroniques et composants (13,42 milliards de dollars ; +22,3%), de machines-outils et pièces de rechange (10,16 milliards de dollars ; -7,4%), de téléphones et accessoires (4,42 milliard de dollars ; +9,8%), de tissus de toutes sortes (3,66 milliards ; +10%)…

En avril, le commerce extérieur national est estimé à 35,7 milliards de dollars, soit un recul de 10,8% par rapport à mars, dont 18,2 milliards d'exportations (-13,9%) et 17,5 milliards d'importations (-7,3%). -VNA