Hanoi (VNA) – Grâce à une série d’accords de libre-échange (ALE), ces deux dernières années, près de 3 milliards de dollars d’investissements étrangers ont été versés dans le grand système d’entrepôts et de centres logistiques du Vietnam.

Selon une nouvelle décision du Premier ministre, les services logistiques devraient représenter 5-6% du PIB national en 2025. Photo: VNA





Mme Supaporn Sukmak, directrice du Bureau de promotion du commerce extérieur à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l’épidémie de Covid-19 a fait exploser le développement du commerce électronique, entraînant une augmentation de la demande d’entrepôts.



Selon un représentant de BW Industrial, l’un des principaux développeurs du secteur de la location au Vietnam, malgré l’impact négatif de l’épidémie, le pays attire toujours les investisseurs étrangers, en particulier dans les services d’entreposage grâce à sa situation géographique favorable et une main-d’œuvre qualifiée.



Le Vietnam est considéré comme un pays doté d’un grand nombre de travailleurs. En particulier, grâce aux ALE qu’il a signés, le Vietnam attire de nombreux investisseurs étrangers, notamment dans le secteur de la logistique.



Selon Mme Supaporn, le développement de l’e-commerce a triplé la demande de location d’entrepôts par rapport à la même période de 2020. La demande devrait continuer à augmenter fortement à mesure que les consommateurs mondiaux modifient leurs habitudes d’achat après l’épidémie. Le Vietnam est considéré comme un marché potentiel pour ce type d’entreprise.

La demande d’entrepôts au Vietnam augmente de jour en jour pour les marchandises d’importation et d’exportation. La pénurie de conteneurs et de navires due à la crise de la chaîne d’approvisionnement a créé un impact fort sur le fret international, augmentant la demande de stockage.



Selon le rapport sur le marché de la logistique vietnamienne 2020 publié par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le Vietnam recense 30.000 prestataires de services logistiques. Dans lequel, les entreprises d’entreposage et de transport représentent 33,26%. Le service d’entreposage est l’un des segments clés des entreprises de logistique vietnamiennes.



La perspective de l’industrie logistique du Vietnam devrait être très brillante, attirant l’attention des investisseurs même pendant la pandémie. Ces deux dernières années, près de 3 milliards de dollars d’ont été versés dans le système d’entrepôts et les centres logistiques du pays. Cela montre que la transformation de la chaîne d’approvisionnement fera probablement du Vietnam un nouveau centre logistique pour la région et le monde.



Les avantages des ALE incitent aussi en partie les géants de l’industrie logistique à investir plus massivement au Vietnam. Le groupe A.P. Moller – Maersk, le plus grand transporteur au monde, a récemment décidé d’ouvrir 2 nouvelles installations à Binh Duong d’une superficie d’environ 10.000 m2 chacune et 1 à Bac Ninh, d’environ 18.000 m2. Avec la volonté d’exploiter les atouts du Vietnam dans ce domaine, le géant ESR Cayman, une société d’investissement et de services immobiliers à Hong Kong, a également annoncé une coopération avec la société BW pour développer la zone du parc industriel My Phuoc 4 à Binh Duong.



Pendant ce temps, GLP, la plus grande société d’entreposage d’Asie, prévoyait de coopérer avec SEA Logistic Partners Vietnam pour lancer une coentreprise de 1,5 milliard de dollars au Vietnam. GLP prévoit de développer un total de 335.000 m2 d’espace d’entreposage autour de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville. Ce sera le premier entrepôt du "magnat de l’entrepôt" en Asie du Sud-Est.



Grâce aux bénéfices des ALE et aux efforts de contrôle de l’épidémie, le Vietnam attire de nombreuses entreprises multinationales, surtout à l’heure où ces entreprises diversifient progressivement leurs chaînes d’approvisionnement, s’éloignant du marché chinois. L’opportunité de faire du Vietnam un centre logistique émergent. – CPV/VNA