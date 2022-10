Hanoï (VNA) - Au cours des 9 premiers mois de 2022, 382.000 tonnes de noix de cajou vietnamiennes ont été exportées, atteignant 2,29 milliards d’USD.Au cours des 9 premiers mois de 2022, les exportations nationales de noix de cajou sont estimées à 382.000 tonnes, d'une valeur de 2,29 milliards d’USD, en baisse de 10,6% en volume et de 14% en valeur en un an, selon le Département général des douanes, citées par le Département d’import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce).Le conflit armé russo-ukrainien affecte les exportations de noix de cajou du Vietnam. La récession des grandes économies, l'inflation élevée fait que les consommateurs ont tendance à limiter leurs dépenses.Il est peu probable que les produits à prix élevés soient le choix de nombreuses personnes dans le contexte économique actuel.Cependant, la demande d'importations de noix de cajou en provenance de l'UE et de la Chine augmente encore fortement. Par conséquent, la filière vietnamienne doit exploiter les avantages des accords de libre-échange de nouvelle génération pour stimuler leurs exportations vers ces marchés. - CPV/VNA