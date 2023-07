Hanoï, 6 juillet (VNA) - Le Trésor public a levé plus de 179,89 billions de dongs (7,57 milliards de dollars) d'obligations d'État via 84 enchères à la Bourse de Hanoï (HNX) au cours des six premiers mois de 2023.

Photo : VNA

Le montant était égal à 62,52% du plan d'émission au deuxième trimestre, et à 44,97% du plan fixé pour 2023.Rien qu'en juin, 16.940 milliards de dongs, soit 85,77 % du total des obligations gouvernementales proposées, ont été mobilisés via 14 enchères sur le HNX. La majeure partie du volume total offert au cours du mois était des obligations à 15 et 10 ans, représentant respectivement 50,18 % et 45,75 %.Sur le marché secondaire, le Trésor public a mobilisé plus de 154.870 milliards de dongs en juin, la valeur moyenne des transactions atteignant 7.040 milliards de dongs par session, en hausse de 16,83 % par rapport au mois précédent. Le volume total échangé via des transactions fermes représentait 73,05 % du total. Les obligations à échéance de 10, 15 et 10-15 ans ont été les plus échangées, représentant 15,92 % ; 15,13 % et 11,82 %, respectivement.Au premier semestre, la valeur de transactions totale des investisseurs étrangers s'est élevée à 22 196 milliards de dongs, soit 3,13 % de la valeur de transactions totale du marché, la valeur de vente nette s'élevant à 5.108 milliards de dongs. - VNA