Près de 1.500 athlètes nationaux et internationaux participent au marathon de Dien Bien Phu 2024. Photo: VNA

Dien Bien (VNA) - Le marathon de Dien Bien Phu 2024 pour thème "Retour à la forteresse fleurie" (Back to blooming fortress), s'est déroulé le 14 janvier sur la Place du 7 mai de la ville de Dien Bien Phu, dans la province de Dien Bien, au Nord-ouest.



La compétition a attiré 1.500 coureurs vietnamiens et étrangers, en compétition dans quatre catégories : 5 km, 10 km, 21 km et 42 km.



Dans son discours d'ouverture, Nguyen Quang Hung, président du Comité populaire de la ville de Dien Bien Phu, a souligné qu'il s'agissait d'une activité sportive organisée dans le cadre du Festival des cerisiers en fleurs de Dien Bien Phu en 2024, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, du 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu et de l'Année nationale du tourisme 2024.



Cette activité avait pour objectif de promouvoir l'image de la terre, des habitants et de la culture unique et typique de la province de Dien Bien, ainsi que d’appeler les individus et les organisations à coopérer en matière d'investissement, de services, de commerce et de tourisme.

Un coureur japonais arrive en tête dans la catégorie de 42 km. Photo: VNA

À l'issue de la compétition, le Comité d'organisation a décerné 24 prix, dont 8 premiers prix, 8 deuxièmes prix et 8 troisièmes prix, aux gagnants des distances de 5 km, 10 km, 21 km et 42 km, d'une valeur totale de 55 millions de dôngs (plus de 2 200 dollars).



Auparavant, dans la soirée du 12 janvier, le Festival des cerisiers en fleurs de Dien Bien Phu 2024 a eu lieu dans la ville de Dien Bien Phu. L'occasion de promouvoir l'image du peuple et de la terre de Dien Bien, en attirant et en invitant les investisseurs et les touristes japonais à explorer les opportunités de coopération en matière d'investissement, de commerce et de tourisme.



En particulier, cet événement encourage le développement de la zone touristique Pa Khoang - Muong Phang, faisant de "l'Île aux Fleurs" l'une des destinations touristiques attrayantes. -VNA