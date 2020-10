Hanoi (VNA) - Le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté une résolution sur le financement supplémentaire pour l’achat de riz afin de reconstituer le stock national.

Les achats de riz devront s’élever à 23.000 tonnes. Photo d'illustration : VNA

Un total de 274 milliards de dôngs (11,8 millions de dollars) du budget de l’État 2020 sera utilisé pour acheter jusqu’à 23.000 tonnes de riz et compenser les volumes prélevés sur le stock pour les secours et aides d’urgence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a également exhorté les ministères et agences concernés à gérer et utiliser correctement et efficacement les réserves nationales.Plus tôt cette semaine, le gouvernement a décidé d’aider cinq provinces centrales les plus durement touchées par des inondations dévastatrices de ces derniers jours, avec 5.000 tonnes de riz provenant du stock national. Chaque province recevra 1.000 tonnes.Des inondations historiques ont fait 111 morts et 22 disparus à la date du 21 octobre, selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles. – VNA