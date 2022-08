Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports a approuvé le projet de modernisation de la ligne ferroviaire Nord-Sud (tronçon Nha Trang-Sai Gon) avec un investissement total de près de 1.100 milliards de dongs (47,03 millions de dollars).

Le projet vise à assurer la sécurité du trafic et à améliorer la qualité des infrastructures ferroviaires. Il est mis en œuvre pour la période 2022 et 2025.

Le tronçon ferroviaire Nha Trang-Saigon a une longueur totale d'environ 411 km, traversant six villes et provinces que sont Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dong Nai, Binh Duong et Ho Chi Minh-Ville. -VNA