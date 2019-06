Près de 1 000 personnes pratiquent le yoga ensemble à l'occasion de la Journée internationale du yoga. Photo : NDEL.



Hanoi (VNA) - Près de 1 000 personnes ont pratiqué le yoga ensemble lors d’un événement organisé le 22 juin au complexe sportif Quân Ngua à Hanoi pour marquer la Journée internationale du yoga (21 juin).



L'événement a été organisé conjointement par l'Ambassade de l'Inde, le ministère des Affaires étrangères du Vietnam, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le comité populaire municipal de Hanoi et la compagnie d'assurance Bao Viêt Life dans le but de rapprocher les peuples et les cultures du Vietnam et de l'Inde.



Selon Rajesh Uike, vice-ambassadeur d’Inde au Vietnam, le yoga a permis de rapprocher les gens. Grâce au yoga, la terre, la culture et le peuple indiens ont été présentés à des amis internationaux.



Cette pratique du yoga en masse faisait partie d'une série d'événements dans le cadre du programme « Yoga pour une vie verte » 2019. Des événements similaires ont été organisés dans neuf localités du pays, notamment à Vinh Phuc, à Dà Nang, à Dak Lak, à Khanh Hoa, à Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria-Vung Tàu, Cân Tho, Tiên Giang et Soc Trang.



Se déroule du 16 juin au 15 juillet, le programme devrait attirer la participation de 6 000 passionnés de yoga. -NDEL/VNA