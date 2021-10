Une scène du “cheo”. Photo : phunuvietnam.vn

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme assume la responsabilité principale et travaille avec les organes compétents pour élaborer des dossiers pour deux patrimoines culturels immatériels que sont le “chèo” du delta du fleuve Rouge et les arts martiaux traditionnels de Binh Dinh.



Ces dossiers seront soumis au Premier ministre pour obtenir une autorisation en vue d'une soumission à l'UNESCO pour une inscription au patrimoine culturel mondial.



Art populaire par excellence, le « chèo » est un théâtre musical né dans les villages du delta du fleuve Rouge qui se caractérise par la large place accordée à l’humour.



Souvent, le chèo conte la vie simple des gens de la campagne, mais le répertoire comprend aussi des pièces historiques et satiriques, des comédies de mœurs et des adaptations de légendes.



Les décors sont minimalistes, les maquillages et les costumes hauts en couleurs, simples et élégants. La langue est populaire et savoureuse, truffée de dictons et de proverbes.



Quant aux mouvements de la danse, ils composent un véritable langage des corps, des bras et des mains, qui demande à la fois grâce et rigueur, délicatesse et technicité.



De part et d’autre de la scène, l’orchestre (composé de vièles, de flûtes, de luths et de tambours) accompagne la pièce et en accentue la tension dramatique. Les musiciens n’hésitent d’ailleurs pas à commenter l’intrigue et les réactions des personnages.



Les arts martiaux traditionnels de Binh Dinh sont intimement liés à l’histoire du pays. Ils ont des caractéristiques uniques qui les distinguent des autres écoles d’arts martiaux.

Une démonstration des arts martiaux de Binh Dinh. Photo : nhandan.vn



D’abord, ils manifestent une combinaison harmonieuse entre le "cuong" (rigidité) et le "nhu" (souplesse), entre l’attaque et la défense, entre la force et la faiblesse, entre l’intérieur et l’extérieur du corps. Ensuite, ils sont basés sur la théorie du Yin et du Yang. Enfin, leur code moral est très prégnant avec cinq vertus fondamentales que sont nhân, nghia, lê, trí et tín (respectivement humanité, loyauté, politesse, intelligence et honnêteté).



Les arts martiaux traditionnels de Binh Dinh ont toujours gardé l’esprit martial, celui de lutte contre les envahisseurs étrangers et la tradition "uông nuoc nho nguôn" (quand on boit de l’eau, on pense à la source).-VNA