Croisière sur le Costa NeoRomantica. Photo: Saigontourist/CVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le voyagiste Saigontourist prend en charge de nombreux croisiéristes étrangers et propose de nouveaux produits pour servir ces clients exigeants.



Le paquebot Voyager of the Seas, avec 3.000 croisiéristes en provenance de Grande-Bretagne, de France, des États-Unis, a jeté l’ancre fin avril au port de Chân Mây, province de Thua Thiên-Huê pour une visite de Nha Trang (province de Khanh Hoà), Dà Nang, Hôi An (province de Quang Nam), Huê, Bà Ria-Vung Tàu et Hô Chi Minh-Ville. Saigontourist a accueilli ces croisiéristes à l’occasion de la commémoration de la Libération du Sud et de la Réunification du pays (30 avril).



Le Voyager of the Seas a été le quatrième navire de croisière pris en charge par Saigontourist depuis le début du mois d’avril. Auparavant, Albatros, Europa 2 et Genting Dream avaient visité la baie de Ha Long (province de Quang Ninh), Dà Nang, Nha Trang et Hô Chi Minh-Ville.



Croisières vers le Japon



Avril 2019, ce voyagiste a accueilli quelque 7.600 croisiéristes venus de Singapour, d’Allemagne, de Grande-Bretagne, de France et des États-Unis. En mai, il accueillera les clients des navires World Dream et Europa 2 pour des visites de Hô Chi Minh-Ville, de Dà Nang et de la baie de Ha Long.



Cet été, Saigontourist propose deux croisières à destination du Japon et de la République de Corée sur le navire de croisière italien cinq étoiles Costa NeoRomantica, pour un circuit Tokyo - Kobe - Kochi - Aburatsu - Busan - Fukuoka de neuf jours au prix de 51,99 millions de dôngs. Départ prévu le 22 juin. Pour l’itinéraire Fukuoka - Maizuru - Kanazawa - Sakaiminato - Busan - Fukuoka, de sept jours, au prix de 47,99 millions de dôngs, le départ sera le 29 août.



Cette agence propose une réduction de 5 millions de dôngs/personne pour les quatre premiers clients et de 2 millions de dôngs/personne pour les clients suivants qui réservent des places sur le Costa NeoRomantica.



Profiter de services de luxe



D’une capacité de 1.800 passagers, le Costa NeoRomantica arbore un style italien moderne et subtil. Ses 160 cabines possèdent leur propre balcon. La spécialité de ce navire est l’avenue Galleria Via Condotti, au 9e étage, considérée comme "une petite ville".



Durant six nuits à bord, les croisiéristes pourront découvrir des services inédits, notamment le Spa Samsara, la salle de gymnastique, la piscine… Les passagers pourront profiter de cigares venus du Nicaragua, du casino, des danseuses de Tango... Et ceux qui préfèrent le calme trouveront leur bonheur dans la bibliothèque.



Outre le Costa NeoRomantica, Saigontourist propose d’autres excursions sur le Voyager of the Seas, avec le circuit Singapour - Penang - Phuket de quatre ou cinq jours, au tarif de 10,999 millions de dôngs; ou Singapour - Penang - Phuket - Singapour, au prix de 13,999 millions de dôngs, départs en mai, juin et octobre.



Un autre itinéraire est suggéré vers la Russie par voie maritime à la découverte de la Volga, de St.Petersburg - Mangdrogui - Kizhi - Yaroslavl - Uglich - Moscow, pendant 12 jours, au tarif de 69,99 millions de dôngs/personne. Départ le 14 juin.



Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 09 09 27 64 39, 09 46 48 22 88 ou visiter le site web www.saigontourist.net. -CVN/VNA