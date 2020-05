Les efforts se poursuivent pour rechercher des victimes sous les décombres. (Photo: VNA)

Hanoi, 14 mai (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a ordonné des mesures rapides pour régler les conséquences d'un accident du travail dans le parc industriel de Giang Dien, province méridionale de Dong Nai, qui a tué 10 personnes et blessé de nombreuses autres.Un mur en construction dans le parc, situé dans le district de Trang Bom, s'est effondré le 14 mai après-midi, causant de graves conséquences.Dans un télégramme envoyé au Comité populaire provincial et aux ministères de la Sécurité publique et du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa profonde sympathie aux familles des victimes.Il a demandé à Dong Nai d'effectuer rapidement les recherches, de fournir des soins médicaux aux blessés et de prendre des mesures opportunes pour soutenir les familles des victimes.Le ministère de la Sécurité publique et le Comité populaire provincial doivent charger les forces compétentes d'enquêter sur l'affaire et de traiter strictement les violations conformément aux dispositions légales, et de rapporter les résultats au Premier ministre.Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales doit ordonner aux localités d'améliorer l'assurance de la sécurité au travail et d'inspecter régulièrement les travaux de construction, suspendant résolument les projets dangereux, a déclaré le leader. -VNA