Hanoï (VNA) - Poursuivant sa 11e réunion, sous l’égide du vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a donné les suggestions sur les rapports d'évaluation supplémentaire de la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique et du budget de l'État en 2021 ; de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État des quatre premiers mois de 2022.

Selon le rapport du gouvernement, par rapport au rapport présenté lors de la 2e session de la 15e Assemblée nationale, de nombreux indices ont connu des résultats positifs : l'indice des prix à la consommation de l'année 2021 n'a augmenté que de 1,84 %, le plus bas depuis 2016 ; les exportations excédentaires sont plus de 4 milliards de dollars ; l'attraction des investissements étrangers a connu une croissance élevée de 25,2%... Cependant, certains objectifs laissent encore à désirer, notamment la croissance de la productivité de 4,71 %, inférieur à l'objectif fixé (4,8 %). La productivité faible est due à la baisse de la croissance du PIB, seulement 2,58% contre 3-3,5% selon les prévisions.

L'épidémie de COVID-19 est maîtrisée, ce créant la base pour mettre en œuvre efficacement la feuille de route pour ouvrir pleinement le tourisme international à partir de la mi-mars, ouvrir les écoles, reprendre les activités de divertissement, culturelles, artistiques… En conséquence, la croissance du PIB au premier trimestre de l’année a augmenté de 5,03 % sur un an.

Selon Nguyen Duc Hai, malgré la situation mondiale en fluctuation, les difficultés et défis dans le pays, l'Assemblée nationale et le gouvernement ont des politiques opportunes pour soutenir la reprise, le développement socio-économique et maitriser l’épidémie.

Les secteurs économiques s'adaptent avec souplesse à l'épidémie, entrant progressivement dans la trajectoire de reprise. La plupart des industries et des domaines sont en croissance. Les activités de production et de commerce, la vie des gens...reviennent à la normalité.

Selon le vice-président de l'Assemblée nationale, d'ici fin d’année, la situation socio-économique sera encore confrontée à de nombreux défis. Il a demandé au gouvernement de continuer à mettre en œuvre efficacement le programme de prévention et de contrôle du COVID-19 ; d'administrer avec souplesse et efficacité la politique budgétaire ; de contrôler l'inflation ; de continuer à soutenir les entreprises dans l'accès aux sources de crédit ; de renforcer la gestion et la surveillance du marché boursier, du marché des obligations d'entreprise et de promouvoir la réforme administrative. - VNA