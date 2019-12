Hanoi, 8 décembre (VNA) - Le premier vol direct Hanoi-New Delhi de l’agence Vietjet Air a atterri samedi soir dans la capitale indienne, marquant ainsi l’ouverture de cette ligne aérienne.

Un avion de Vietjet. Photo : VNA

Présent, l’ambassadeur du Vietnam en Inde Pham Sanh Châu a souhaité que la ligne favorise les échanges entre les deux pays dans le commerce, l’investissement, le tourisme et la culture.

Grâce aux vols directs, il ne faut plus que cinq heures pour se rendre de Hanoi à New Delhi. Vietjet apportera de nombreuses opportunités commerciales et touristiques, contribuant au développement des deux pays et rajoutant l’Inde dans la liste des destinations de Vietjet Air en Asie.

Vietjet est la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer en tant que nouvelle compagnie offrant des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes de ses clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018.

Pour l’heure, Vietjet exploite environ 400 vols quotidiens, transportant plus de 80 millions de passagers, avec 116 liaisons desservant le Vietnam et des destinations internationales telles que Japon, Hong Kong (Chine), Singapour, République de Corée, Taïwan (Chine), Chine, Thaïlande, Myanmar, Malaisie et Cambodge. -VNA