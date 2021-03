Les entreprises vietnamiennes exploitent les avantages des ALE pour booster leurs exportations. Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) – Le chiffre d'affaires total de l'import-export au premier trimestre 2021 est estimé à 152,65 milliards de dollars, en hausse de 24,1% par rapport à la même période de l'année dernière. Ce chiffre impressionnant, enregistré dans le contexte de crise sanitaire mondiale, témoigne des efforts remarquables des entreprises et des autorités.

Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département des importations et des exportations du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que selon les données publiées par l'Office général des statistiques (GSO), lors du premier trimestre 2021, les exportations nationales ont augmenté de plus de 22%, et les importations de 26%. Le pays a affiché un excédent commercial de plus de 2 milliards de dollars.

L'utilisation efficace des tarifs préférentiels des accords de libre-échange (ALE) tels que l'accord avec l'Union européenne (UE) (EVFTA), l'accord avec le Royaume-Uni (UKVFTA), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) et le partenariat économique régional global (RCEP) a contribué à la croissance des exportations et importations nationales.

En ce qui concerne le marché de l'UE, un certain nombre de produits vietnamiens bénéficient toujours du Système de préférences généralisées (SPG) depuis de nombreuses années.

Cependant, à long terme, profiter des opportunités du nouvel accord EVFTA est une incitation durable et équitable. Surtout, avec de nombreux produits avantageux, le Vietnam aura également des avantages pour profiter des règles d'origine cumulatives de l'EVFTA.

Les entreprises doivent clairement comprendre les avantages que les accords peuvent leru apporter, afin de modifier les processus de production et d'améliorer l'approvisionnement en matières premières pour répondre aux exigences d'origine et éventuellement bénéficier des tarifs préférentiels proposés par les ALE.

Tran Thanh Hai, directeur adjoint du Département des importations et exportations du ministère de l'Industrie et du Commerce. Photo: VietnamPlus

Selon Tran Thanh Hai, les exportations et importations au premier trimestre ont affiché des chiffres très positifs.

Des articles tels que produits électroniques, appareils électriques, meubles en bois bénéficient des ALE en raison d'une demande accrue sur les marchés en Europe et en Amérique du Nord. Dans le même temps, les industries du textile-habillement et de la chaussure sont confrontées à de nombreuses difficultés, en particulier de la rupture de la chaîne d'approvisionnement.

Le Vietnam doit disposer de mesures de soutien en temps opportun pour les produits d'exportation fortement touchés par l'épidémie, a déclaré Tran Thanh Hai.

En 2020, les entreprises vietnamiennes ont fait face à de nombreux bouleversements et ont démontré leur capacité d'adaptation dans le contexte de crise saniatire. Cependant, l'épidémie ne constitue que l'un des facteurs de risque d'instabilité qui peuvent nuire à leurs opérations commerciales.

Les entreprises doivent élaborer des plans d'action plus proactifs et complets contre diverses incertitudes afin de minimiser les pertes et saisir les opportunités liées à ces facteurs de risque, a déclaré Tran Thanh Hai. -VNA