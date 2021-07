Les recettes budgétaires en hausse de 16,3% au premier semestre de l'année. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Entre janvier et juin, le total des recettes budgétaires de l'État est estimé à 781.000 milliards de dôngs, soit 58,2% des prévisions et en hausse de 16,3% par rapport au chiffre enregistré à la même période de 2020, a annoncé vendredi 16 juillet le ministère des Finances.

Sur ce total, les revenus tirés du pétrole brut ont atteint 80,7% des estimations ; les recettes intérieures, 56,3% des estimations et en hausse de 13,9% du niveau enregistré à la même période de l’année précédente.

Les recettes des activités de production et d’affaires commerciales ont atteint plus de 52% des estimations, soit une hausse de 17% sur un an.

Les dépenses totales de l’État au cours des six premiers mois sont estimées à plus de 694.000 milliards de dôngs, soit 41,2% des estimations.

Les dépenses budgétaires de l’État réservées à la prévention, à la lutte contre l’épidémie et à l’aide aux personnes démunies impactées par le Covid-19 se sont chiffrées à près de 4.700 milliards de dôngs. -VNA