Les prestataires étrangers ont versé près de 4.000 milliards de dongs au budget de l'État. Photo: vietnambiz.vn



Hanoï (VNA) - Les prestataires étrangers ont versé près de 3.944 milliards de dongs au budget de l'État au premier semestre, dont plus de 3.400 milliards payés directement via un portail électronique qui leur est dédié depuis le 21 mars 2022, selon le Département général des impôts.



A ce jour, 57 prestataires étrangers se sont inscrits pour déclarer et payer leurs impôts via cette plateforme, notamment de grandes entreprises telles que Google, Apple, Facebook, Netflix, TikTok, Microsoft...



Actuellement, six grands prestataires étrangers au Vietnam que sont Meta (Facebook), Google, TikTok, Netflix, Apple et Microsoft, ont effectué leur inscription sur le portail pour la déclaration et le paiement d'impôts. A noter que ces prestataires représentent 90% des parts de marché des revenus du commerce électronique sur des plateformes numériques transfrontalières au Vietnam.-VNA