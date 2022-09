Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Le comité de pilotage chargé de l’Économie énergétique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a donné ce mardi le coup d’envoi à un concours de connaissances sur l’usage économique et efficient de l’énergie à l’Université de l’Économie et de la Technologie industrielle de Hanoï.



Premier concours sur l’économie énergétique retransmis en live sur Facebook, l’événement vise à vulgariser la législation sur les énergies et l’économie énergétique à destination de tous les Vietnamiens, comme nous l’a explique Trinh Quôc Vu, le directeur adjoint du département de l’Économie énergétique et du Développement durable.

«Dans les cinq années qui viennent, les besoins en électricité augmenteront de 8,5% par an. Économiser l’électricité est une solution optimale permettant de réduire la pression sur les activités d’exploitation, de fabrication et d’approvisionnement en énergies. Elle permettra aussi d’assurer la sécurité énergétique, de protéger l’environnement et de réduire l’émission des gaz à effet de serre, et ce faisant, de donner la possibilité au Vietnam de tenir les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la 26e Conférence de l’ONU sur le climat», a-t-il dit.

Selon les statistiques publiées par le Groupe d’Électricité du Vietnam (EVN), au cours de la période 2010-2021, plus de 37 milliards de kWh, soit l’équivalent de 66.780 milliards de dongs, ont été économisés.- VOV/VNA