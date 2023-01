Photo d'illustration: pragueairport.co.uk

Hanoï (VNA) – L’aéroport de Prague (Prague Airport) prévoit d’ouvrir des liaisons aériennes directes vers l’Amérique du Nord et l’Asie, dont le Vietnam, Chicago (États-Unis) et l’Inde.

Jiří Pos, président du conseil d'administration de l'aéroport de Prague, a déclaré que l'aéroport envisageait de lancer des vols de Prague vers le Vietnam, en partenariat avec Vietnam Airlines ou Bamboo Airways.

Il pourrait également y avoir une autre série de pourparlers avec Qatar Airlines en février pour une route vers Doha, a-t-il ajouté.

Le plus grand aéroport de la République tchèque négocie le renouvellement de la liaison vers Newark avec United Airlines des États-Unis. Des discussions sont également en cours avec son concurrent, American Airlines, pour rétablir la route vers la ville de Philadelphie.



Prague Airport veut également reprendre les vols directs vers le Canada, notamment Toronto et Montréal, avec des partenaires potentiels comme Air Canada et Air Transat, a-t-il ajouté.



Il a des négociations avec Eznis Airlines pour ouvrir une ligne directe entre Prague et Mongolie, et compte d’ouvrir des vols directs vers Tokyo ou Singapour. Il s’agit de projets potentiels pour 2024 et 2025. De nouvelles destinations directes seront également disponibles cette année où Prague Airport a annoncé une nouvelle ligne entre Prague et Séoul.

Avant la pandémie de COVID-19, Prague Airport a accueilli environ 65% des passagers à destination et en provenance de la République tchèque.

-VNA