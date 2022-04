NCulture du plant de cannabis. Photo : nld.com.vn



Binh Thuan (VNA) - Le Parquet populaire de la province de Binh Thuan (Centre) a rendu public le 20 avril un acte d'accusation contre Shedko Dmitrii pour le crime de «Détention illégale de stupéfiants», en vertu de l'article 249 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017).

Le 24 décembre 2021, la Police d'enquête sur la criminalité liée à la drogue de la Police de la ville de Phan Thiet avait arrêté Shedko Dmitrii (né en 1988, nationalité russe ; résidant temporairement dans le quartier de Ham Tien, ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan) pour avoir possédé une grande quantité de tiges et de feuilles de cannabis séchées et planté 27 plants de cannabis (d'une hauteur de 30 cm à 140 cm) dans sa résidence.

Shedko Dmitrii a avoué qu’en novembre 2019, il était venu au Vietnam pour faire du tourisme. Il a loué une maison dans le quartier de Ham Tien pour y vivre. En août 2020, il a acheté en ligne des graines de cannabis, du matériel et des outils pour cultiver lui-même des plants de cannabis. Shedko Dmitrii a cultivé environ 20 plants et les a séchés et stockés pour son utilisation. La culture illégale a été découverte lors qu’il a continué de cultiver 27 autres plants. -VNA