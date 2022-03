Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le 17 mars, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a envoyé un document au Bureau du gouvernement sur une affaire d'exportation de noix de cajou vers le marché italien.



Selon ce document, le 15 mars, les dirigeants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont eu une réunion avec les dirigeants de l'Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS) pour aider les entreprises à traiter l’affaire de risque de fraude concernant des conteneurs exportés vers l’Italie.



Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a fait savoir que cinq entreprises de transformation et d'exportation de noix de cajou avaient signé des contrats avec des clients italiens pour exporter 74 conteneurs. Cependant, après avoir détecté des signes de fraude, les entreprises vietnamiennes avaient rapidement récupéré les documents originaux. Selon les entreprises, au 15 mars, il restait les documents de 36 des 74 conteneurs d'une valeur de 162 milliards de dongs, qui n’étaient pas encore récupérés. Parmi ceux-ci, huit conteneurs étaient arrivés au port de Gênes, les autres arriveront en Italie fin mars et début avril.



Pour ces 36 conteneurs, les entreprises vietnamiennes n'ont plus le contrôle. En vertu du droit international, les compagnies maritimes sont tenues de livrer les marchandises aux destinataires lorsqu'ils fournissent tous les documents et paient les frais.



Pour les conteneurs dont les documents originaux ont été récupérés, les entreprises recherchent des partenaires en Europe pour les revendre afin de minimiser les dégâts.



Actuellement, les avocats continuent de travailler pour la reconquête de la propriété des marchandises pour les entreprises vietnamiennes.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a affirmé qu’il continuerait de travailler étroitement avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Association vietnamienne de la noix de cajou pour suivre de près l'affaire et signaler rapidement au Premier ministre afin de soutenir les entreprises et d'éviter les dommages. -VNA