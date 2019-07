Entretien entre les Comités de travail spécial des gouvernements laotien et vietnamien. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les Comités de travail spécial des gouvernements laotien et vietnamien ont hautement apprécié les résultats obtenus dans la coordination pour la recherche des restes des soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos pendant la saison sèche 2018-2019, lors de leur entretien tenu le 2 juillet dans la province de Luang Prabang (Laos).

Participant à cet entretien, la délégation du Comité de travail spécial du gouvernement vietnamien était conduite par son président, le général de corps d’armée Le Chiem, vice-ministre de la Défense, celle du Comité de travail spécial du gouvernement laotien par son président, le général de division Thongloi Silivong, vice-ministre de la Défense et président du Département général de la politique du Laos.

Grâce à l’aide efficace de la partie laotienne, pendant la saison sèche 2018-2019, les équipes de recherche du Vietnam ont trouvé les restes de 230 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d'honneur au Laos.

En outre, les Comités de travail spécial des deux gouvernements ont achevé et publié un livre, un documentaire en vietnamien et en laotien sur la direction et la coopération de la recherche et du rapatriement des restes de ces soldats pour la période 1994-2016.

Pour la saison sèche 2019-2020, les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération.

La partie vietnamienne continuera d’envoyer 8 équipes de recherche en mission dans des localités laotiennes. La partie laotienne, quant à elle, continuera d’envoyer des cadres pour participer aux activités de recherche avec la partie vietnamienne, ainsi que de renforcer la sensibilisation des habitants à l'importance de fournir des informations sur les lieux de sépulture des soldats volontaires et experts vietnamiens. -VNA