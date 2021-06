Les cellules photovoltaïques aident les entreprises à devenir autosuffisantes en énergie. Photo: Quotatis

Hanoï (VNA) - Selon les données du groupe de recherche sur les énergies propres BloombergNEF, le Vietnam est actuellement classé au 7e rang mondial pour la production d'énergie solaire et en 2020, le Vietnam n'était derrière les États-Unis et la Chine que pour le nombre de panneaux solaires installés.

Selon les données du groupe de recherche sur les énergies propres BloombergNEF, le Vietnam est actuellement classé au 7e rang mondial pour la production d'énergie solaire et en 2020, le Vietnam n'était derrière les États-Unis et la Chine que pour le nombre de panneaux solaires installés.

Trina Solar - l'un des principaux fabricants de panneaux solaires présents au Vietnam - a déclaré avoir choisi le Vietnam car de plus en plus d'entreprises commerciales et industrielles choisissent d'installer des toitures photovoltaïques afin de réduire leur facture énergétique.

Selon Todd Li, président de Trina Solar pour l’Asie-Pacifique, l'autoproduction d'électricité à partir de cellules solaires sur toitures peut aider à économiser des coûts énormes. L'année dernière, le Vietnam a installé 9,3 GW de panneaux photovoltaïques dont environ 80% dans le secteur agricole et environ 20% dans des projets solaires commerciaux et industriels sur les toits.

“Nous constatons une forte croissance des cellules solaires sur toitures pour les secteurs commercial et industriel en 2021, car de nouveaux parcs industriels ont été construits l'année dernière et au Vietnam ceux-ci ont toujours été leader dans l'utilisation de l'énergie solaire”, a-t-il ajouté.

De nombreux nouveaux parcs industriels ont été construits l'année dernière à Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Bac Ninh, Thanh Hoa et Binh Duong.

Le gouvernement vietnamien a déclaré qu'il continuerait de promouvoir le développement de cellules photovoltaïques pour les projets commerciaux.

Les cellules photovoltaïques aident les entreprises commerciales et industrielles à devenir autosuffisantes en énergie, réduisant ainsi leur dépendance au réseau d’électricité ainsi que leurs émissions de CO2. - CPV/VNA