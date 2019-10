Hanoi (VNA) – La progression du Vietnam en termes de compétitivité mondiale, au 67e rang dans le classement du Forum économique mondial, est due aux mesures efficaces prises par le gouvernement.



Les efforts du gouvernement permettant au pays d’occuper une nouvelle position dans le classement mondial sur la compétitivité sont le fruit de l’exécution sérieuse des résolutions.

Ces dernières années, le gouvernement a consenti des efforts pour améliorer le climat d’affaires afin de mieux attirer les investisseurs. Photo : VNA

Depuis 2014, le gouvernement en a publié six concernant l’amélioration de l’environnement des affaires et la compétitivité. Depuis, les provinces et villes du pays ont enregistré des changements positifs. Mais, 2019 est considérée comme une année jalon marquant des efforts ininterrompus. Le 1er janvier, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a signé la Résolution gouvernementale No2 sur la poursuite des mesures pour améliorer le climat des affaires et la compétitivité nationale en 2019, orientations pour 2021. Ce document se base sur des critères internationaux et pointe des solutions et objectifs concrets.



Il a avancé cinq tâches principales dont le renforcement de la responsabilité des cadres, la simplification des formalités administratives, l’intensification des services logistiques et paiements non numéraires, le soutien aux start-up, à l’innovation et à la compétitivité dans le tourisme. Le gouvernement dirige les organes et ministères concernés dans la mise en œuvre de manière synchrone et homogène des groupes d’indices.



Selon le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, l’accélération du paiement électronique, l’un des nouveaux contenus de la Résolution No2, a connu une progression considérable en 2019. Le cabinet d’audit Price waterhouse Coopers (PwC) a constaté que parmi 27 pays sondés, le Vietnam avait atteint la plus forte croissance en termes de paiement en ligne en 2018, avec un taux de consommateurs passant de 37% à 61%.



D’après M. Dung, les contrôles et surveillances de la bonne mise en œuvre de la Résolution sont toujours respectés. Le bureau gouvernemental joue un rôle important pour diriger le déploiement du document au sein des ministères, branches et localités.



Soutenir l’écosystème de start-up