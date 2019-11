Des délégués visitent la station de pompage Seo Ho dans la province de Ha Giang. Photo: VNA



Ha Giang (VNA) - La station de pompage Seo Ho, faisant partie du projet de coopération entre le Vietnam et l’Allemagne « KaWaTech Solutions », a été inaugurée le 16 novembre dans la province mongtagneuse septentrionale de Ha Giang.

La station est installée sur le plateau calcaire de Dong Van dans le district du même nom, où l’approvisionnement en eau est extrêmement difficile, en raison des conditions topographiques, climatiques, hydrologiques et géologiques.

Lancée en février 2014, la construction de la station de pompage Seo Ho a nécessité au total 110 milliards de dongs, dont près de 70 milliards de fonds de contrepartie de la province de Ha Giang. Le reste est financé par le ministère vietnamien des Sciences et Technologies, des partenaires allemands.

La station, utilisant deux pompes à rotation inverse (PAT), achemine de l'eau vers le réservoir situé au pic de Ma U, d’une hauteur de près de 600 m, avec un débit de 1.600 m3 / jour, afin de fournir de l'eau au bourg de Dong Van.

Le projet « KaWaTech Solutions » est mis en œuvre depuis janvier 2013 par l’Institut géosciences et des ressources minérales du Vietnam et l’institut allemand KIT (Karlsruhe Institue of Technology), avec l’aide financière du ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche (BMBF) et d’autres partenaires allemands.

Le projet permet aux habitants domiciliés sur le plateau calcaire de Dông Van de bénéficier une utilisation durable des ressources en eau, contribuant au développement socioéconomique local, a déclaré Le Xuan Dinh, vice-ministre des Sciences et Technologies. -VNA