Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 29 juillet, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le journal “Đầu tư” (Investissement) se sont coordonnés pour organiser un séminaire intitulé « Gouvernance et finance pour une transition énergétique équitable ».



Le rédacteur en chef du journal “Đầu tư”, Le Trong Minh, a déclaré espérer que le séminaire permettrait aux participants de partager des idées pour trouver un modèle optimal pour le Vietnam en termes de mobilisation de ressources pour une transition énergétique équitable et, plus généralement, pour une croissance verte.



Selon la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, ce séminaire était le premier événement d'une série de séminaires que le PNUD devrait coopérer avec le gouvernement, les organes compétents et les organisations du Vietnam pour organiser, dans le but de clarifier les options politiques appropriées que le Vietnam doit mettre en œuvre pour attirer des ressources financières afin de soutenir la transition vers la neutralité carbone.



De son côté, Kanni Wignaraja, Sous-Secrétaire générale et Directrice du Bureau régional du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour l’Asie et le Pacifique, a suggéré au Vietnam de financer des projets de construction de réseaux électriques intelligents, de construire un système de taxe carbone, d'émettre des obligations d'investissement pour les énergies renouvelables sur le marché national et étranger… -VNA