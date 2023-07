Photo d'illustration: baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) - Le développement de ressources humaines de haute qualité est une solution principale pour aider le marché du travail à se redresser de manière durable, a déclaré la directrice générale de l'Office général des statistiques (GSO), Nguyen Thi Huong.



Elle a indiqué qu'en dépit de certains signaux positifs, le marché du travail était confronté à de grandes difficultés dans le contexte d'impacts prolongés de la pandémie de COVID-19, de conflit russo-ukrainien et de baisse de la demande mondiale.



Elle a cité des statistiques du GSO qui montrent que la main-d'œuvre et le nombre de travailleurs ayant un emploi avaient continué d'augmenter au deuxième trimestre de cette année.



Le nombre de travailleurs de 15 ans et plus a augmenté de plus de 100.000 à 52,3 millions par rapport au trimestre précédent et de 700.000 par rapport à la même période de l'an dernier. Le nombre de travailleurs ayant un emploi au cours de la période a atteint près de 51,2 millions, en hausse de 83.300 par rapport au premier trimestre et de 691.400 par rapport au deuxième trimestre 2022.